Вашингтон, 14 марта, 2023, 01:25 — ИА Регнум. О возможности прямого конфликта России и Соединённых Штатов Америки заявил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу. Своё мнение он высказал в публикации издания 19fortyfive.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

В статье в том числе говорится о том, что на территории Украины уже фактически есть американские войска, «хотя Вашингтон не посылал пехотные или бронетанковые дивизии».

«Риск конфликта с Россией реален. Администрация Байдена осознает риск, но продолжает последовательно уступать давлению со стороны Украины и союзников, которые требуют увеличить военную помощь», — считает Бандоу.

По его мнению, таким образом американские власти ведут свою страну «к краю пропасти». Автор статьи также предположил, что США не только контролируют поставки оружия Украине, «но и делают гораздо больше», в частности, помогая координировать атаки ВСУ против России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ветеран американской армии Ноктис Дрейвен высказал мнение, что впоследствии мировое сообщество будет ностальгировать по нынешнему времени, которое сейчас считает ужасным. Он считает, что конфликт на Украине — только первый шаг со стороны стран Запада, и дальше ситуация будет только развиваться, так как западные государства не просто так вложили в ВСУ огромные суммы средств и оказали значительную помощь.