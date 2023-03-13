Гавана, 14 марта, 2023, 01:10 — ИА Регнум. Несколько банков Гаваны начали работать с картами «Мир». Об этом сообщил 13 марта ТАСС.

Mironline.ru Платежная карта «Мир»

Деньги с карт российской платежной системы «Мир» выдаются в кубинских песо, 1 к 1,5 без учёта комиссии за операцию.

Власти Кубы считают, что с «Миром» увеличится поток туристов из России.

Российская платежная система работает в десяти странах, еще более чем в 15 государствах ведётся работа по её внедрению.

Как сообщало ИА REGNUM, казахстанский банк группы ВТБ начал выпускать пластиковые карты российской платёжной системы «Мир».