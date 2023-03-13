Донецк, 14 марта, 2023, 01:06 — ИА Регнум. Пять ракет прилетели в населённые пункты Донецкой Народной Республики со стороны места дислокации подразделений ВСУ. Ольгинку и Ясиноватую обстреляли снарядами калибром 155 мм, сообщило представительство региона в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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«По направлению Ласточкино — Ясиноватая выпущено пять снарядов калибром 155 мм», — отметили в СЦКК.

Обстрел зафиксирован в 22:00 по местному времени. Накануне вечером 13 марта столько же снарядов прилетели в село Ольгинка в ДНР. Все ракеты были также натовского калибра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал страны Запада, поставляющие оружие киевскому режиму, заказчиками убийств гражданского населения Донбасса. Ситуация в столице ДНР крайне тяжёлая из-за частных обстрелов, также отметил он.