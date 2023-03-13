Вашингтон, 14 марта, 2023, 00:56 — ИА Регнум. Подлодки, которые отправят Австралии от США в рамках партнерства AUKUS, не будут нести ядерное оружие, хотя и оснащены атомными силовыми установками. Об этом заявил американский лидер Джо Байден.

Marion Doss Атомная подводная лодка Virginia (SSN 774) ВМС США

Австралия в ближайшие десять лет поставит на вооружение до пяти субмарин класса Virginia.

«Субмарины будут приводиться в движение атомом, а не вооружены им. Нести ядерное оружие не будут», — заявил Джо Байден.

При этом эксперты предупреждают, что Австралия может оказаться в затруднительном положении из-за того, что решила купить субмарины Virginia, не имея своего атомного подводного флота.

По мнению представителя МИД Китая Мао Нин, трехсторонний военный альянс AUKUS может стать источником угрозы распространения ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, США, Великобритания и Австралия в рамках «оборонного» союза AUKUS планируют разработать новую подводную лодку с ядерной установкой.