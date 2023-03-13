Вашингтон, 14 марта, 2023, 00:50 — ИА Регнум. В Австралии будут созданы британско-американские ротационные силы. Такое намерение анонсировал представитель администрации президента США на брифинге для журналистов.

Цитата из х/ф «Тайна двух океанов». Реж. Константин Пипинашвили. 1956. СССР Субмарина

«Мы создадим ротационные силы из субмарин США и Великобритании в Австралии», — сказал он.

Субмарины будут атомными, работе на них будут обучать. Поставлять американские подводные лодки Австралии намерены в рамках долгосрочного плана, к исполнению которого уже приступили.

Ожидается, что ротационные силы Великобритании и США сформируют у берегов Австралии к 2027 году. Для достижения этой цели в том числе будут проводится совместные учения австралийских, британских и американских военных.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что трёхсторонний военный альянс Австралии, Великобритании и США (AUKUS) может стать источником угрозы распространения ядерного оружия. Она считает, что действия этих государств фактически стимулируют гонку вооружений.