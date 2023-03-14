Мадрид, , 00:39 — REGNUM Первые десять украинских экипажей в Испании завершили курс обучения по управлению танками Leopard 2 A4. Об этом 13 марта сообщили в Twitter министерства обороны королевства.

Немецкий танк «Леопард-2» Én01

Обучение танкистов ВСУ в Национальном учебном центре в Сарагосе длилось четыре недели.

По информации ведомства, военные экипажи проходили техническую и тактическую подготовку для формирования оперативных подразделений и выполнения задач по техническому обслуживанию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Германии завершилась подготовка украинских военнослужащих, которые осваивали танки Leopard.