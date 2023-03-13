В Испании первые украинские экипажи обучились управлению танками Leopard
Мадрид, 14 марта, 2023, 00:39 — ИА Регнум. Первые десять украинских экипажей в Испании завершили курс обучения по управлению танками Leopard 2 A4. Об этом 13 марта сообщили в Twitter министерства обороны королевства.
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Немецкий танк «Леопард-2»
Обучение танкистов ВСУ в Национальном учебном центре в Сарагосе длилось четыре недели.
По информации ведомства, военные экипажи проходили техническую и тактическую подготовку для формирования оперативных подразделений и выполнения задач по техническому обслуживанию.
Как сообщало ИА REGNUM, в Германии завершилась подготовка украинских военнослужащих, которые осваивали танки Leopard.