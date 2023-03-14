Победу на чемпионате Европы по шахматам одержал россиянин Алексей Сарана

Белград, , 00:29 — REGNUM Шахматист Алексей Сарана стал двенадцатым россиянином, выигравшим чемпионат Европы. Он победил на турнирах, которые проходили в Сербии.

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Одиннадцать игр принесли шахматисту 8,5 очков. Он опередил в том числе представителя Румынии Кирилла Шевченко и представителя Бельгии Даниэля Дарду, которые заняли второе и третье места соответственно.

За победу Алексей Сарана получит 20 тысяч евро. На соревнованиях он выступал в нейтральном статусе.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте стало известно, что шахматистка Александра Костенюк будет выступать под швейцарским флагом. Она 12 раз выигрывала чемпионат мира по шахматам.