Нападающего «Локомотива» Дзюбу не взяли на матч с «Акроном» в Жигулёвск
Москва, 14 марта, 2023, 00:28 — ИА Регнум. Форвард московского «Локомотива» Артём Дзюба не полетел с командой на четвертьфинальный матч Пути регионов FONBET Кубка России с тольяттинским «Акроном» в Жигулёвск. Об этом написал в телеграм-канале журналист Иван Карпов.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Артём Дзюба
34-летнему нападающему решили дать отдых перед матчем 20-го тура РПЛ против «Краснодара».
Также в клубе опасаются, что Дзюба может травмироваться на искусственном поле в Жигулёвске.
Матч «Акрон» — «Локомотив» состоится 14 марта.
Как сообщало ИА REGNUM, Артём Дзюба оформил хет-трик в выездном матче с «Ростовом» в 18-м туре РПЛ.