Берлин, 14 марта, 2023, 00:14 — ИА Регнум. На мысе Бут острова Рюген в Германии находятся суда, на которых, как предполагается, команды подрывников доставляли к месту диверсии на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

Бортовая электроника с кораблей изъята в ходе расследования взрывов, сообщила газета. В том числе речь идёт о яхте «Андромеда», которая стоит под открытым небом. В ходе обследования судна на его борту были обнаружены следы взрывчатых веществ. Адрес электронной почты, по которому пришёл заказ на аренду яхты, также назван подозрительным.

Предполагается, что команда «Андромеды» отправилась к месту диверсии 6 сентября 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Германии усомнились в том, что диверсия на «Северных потоках», как это считает следствие в ФРГ, могла быть совершена с помощью парусной яхты «Андромеда». Судно не располагает специальным механизмом для погружения крупной партии взрывчатки под воду, отмечала газета Bild.