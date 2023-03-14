Politico: руководство Евросоюза близко к расколу по вопросу Китая из-за давления США

Брюссель, , 00:09 — REGNUM Руководство Евросоюза на пороге раскола по вопросу Китая из-за давления США и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с её «ястребиной» позицией в отношении Поднебесной. Об этом сообщает Politico.

США и Евросоюз Elionas2

Верхушка в Европейском совете вместе с его главой Шарлем Мишелем настаивают на менее конфронтационном подходе в отношении Китая. С прокитайской позицией выступают Германия, Венгрия и Греция. Германии особенно, как крупному инвестору в Китай, хочется избежать коммерческих разногласий.

«В нескольких странах-членах ЕС есть опасения, что Урсула фон дер Ляйен придерживается более ястребиного тона, в соответствии с США», — пишет издание.

По словам одного из участников ЕС, есть огромный риск конфликта между США и Китаем, имея в виду растущие опасения, что Пекин может напасть на Тайвань.

«Напряженность между высшими эшелонами власти ЕС, советом и комиссией также достигла апогея из-за сроков следующего саммита ЕС-Китай», — резюмирует автор.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай не является нейтральным посредником в вопросе урегулирования украинского конфликта, заявил 13 марта на пресс-конференции в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.