Донецк, , 23:44 — REGNUM В Мариуполе на базе морского порта и судоремонтного завода планируют запустить технологический комплекс по ремонту судов. Об этом сказал врио главы ДНР Денис Пушилин в ходе встречи с зампредседателя правительства РФ Денисом Мантуровым, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Денис Мантуров и Денис Пушилин Телеграм-канал Дениса Пушилина

Мантуров и Пушилин обсудили крупные проекты в промышленной сфере, в частности, развитии металлургии. Основным вопросом стало восстановление деятельности судоремонтного завода и морского порта Мариуполя.

«На его базе предстоит запустить современный технологический комплекс по ремонту торговых, вспомогательных и военных судов», — сообщил врио главы Донецкой Народной Республики.

Стороны сошлись во мнении, что восстановление таких крупных предприятий значимо не только для ДНР, но и для России в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, судоремонтная компания «Рем-НоваДВ» (входит в состав группы компаний «НОРЕБО») планирует построить на Камчатке современный судостроительный комплекс. Проект будет оснащён оборудованием для докового, надводного и навигационного ремонтов, а также для технического обслуживания всех видов рыбопромысловых судов.