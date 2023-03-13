Москва, 13 марта, 2023, 23:33 — ИА Регнум. Прямым вмешательством в дела Международного олимпийского комитета назвал призывы правительства Великобритании повлиять на участие спортсменов из России и Белоруссии в Олимпиаде в Париже в 2024 году олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов («Единая Россия»). Он считает, что на этом основании Великобританию должны были на время дисквалифицировать из олимпийского движения.

Дарья Драй ИА REGNUM Вячеслав Фетисов

«По правилам МОК любое вмешательство правительств в олимпийское движение запрещено!» — напомнил Фетисов.

Он уверен, что в Великобритании допустили «прямое вмешательство в дела общественной организации», тем самым нарушив один из главных принципов МОК.

Фетисов также напомнил о том, что Великобритания также допускала огрехи «во многих делах и конфликтах», но британских спортсменов за это от участия в Олимпийских играх никто не отстранял.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Великобритании обратилось к спонсорам МОК с призывом повлиять на решения организации по поводу ограничений для спортсменов из Белоруссии и РФ. Призыв был вызван «рядом тревог» и направлен в том числе руководствам компаний Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa.