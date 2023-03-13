Вашингтон, , 23:25 — REGNUM Олимпийский чемпион 1968 года по прыжкам в высоту американец Дик Фосбери скончался в возрасте 76 лет. Об этом 13 марта в соцсетях написал его агент Рэй Шултье.

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Дик Фосбери также известен тем, что придумал новый способ прыжка в высоту — фосбери-флоп (перекидной способ спиной вниз).

Спортсмен умер 12 марта во сне.

«С тяжёлым сердцем я должен сообщить, что мой давний друг и клиент Дик Фосбери мирно скончался после кратковременного рецидива лимфомы», — написал Шултье.

В 1968 году Фосбери завоевал золотую медаль Олимпиады в Мехико, преодолев планку на высоте 2,24 метра и установив олимпийский рекорд на тот момент.

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