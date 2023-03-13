Нью-Йорк, США, 13 марта, 2023, 23:22 — ИА Регнум. Нерешённым остаётся вопрос о том, будут ли страны Евросоюза поставлять Украине необходимые ей боеприпасы для вооружений, стреляющих снарядами 155-миллиметрового калибра. О тупике в решении этого вопроса сообщило издание Bloomberg.

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«ЕС застопорился на вопросе о том, как предоставить Киеву снаряды калибром 155 миллиметров, которые ей нужны в этом году», — говорится в статье.

Причиной сомнений называется отсутствие прогноза по объёмам производства предприятий в ближайшие месяцы. Насколько заводы смогут нарастить выпуск снарядов, пока непонятно. Известно, что производить их могут в одиннадцати странах, которые являются членами альянса НАТО.

Сколько боеприпасов может быть передано Украине из запасов ЕС, также остаётся неясным. Есть сомнения на тот счёт, что предоставленного Киеву количества снарядов будет достаточно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что главы минобороны стран Евросоюза согласились с необходимостью срочных поставок Киеву артиллерийских боеприпасов из числа оставшихся на европейских складах запасов. Он отметил, что для этих целей будет выделен один миллиард долларов из Европейского фонда мира.