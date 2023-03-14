В Европе возрождается блоковое мышление. Лондон и Париж провозглашают новую Антанту, появляются признаки создания австро-венгерского альянса. Такая ситуация обрекает Варшаву на парадоксальный союз с Берлином. И очередную катастрофу Польши.

Станислав Стремидловский, , 12:33 — REGNUM Париж и Лондон снова «дружат», и на горизонте забрезжила новая Антанта.

Эммануэль Макрон и Риши Сунак Иван Шилов (с) ИА REGNUM

К такому выводу приходят многие европейские издания после встречи в Елисейском дворце президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Это событие завершает пятилетний период охлаждения отношений между двумя странами, особо усугубившийся во время правления Бориса Джонсона. А в конце марта в Париже и Бордо ждут британского короля Карла III и его супругу.

Одной из тем переговоров Макрона и Сунака, конечно же, стал «украинский конфликт».

Как отметил британский премьер, он должен завершиться «за столом переговоров», отчего западные страны должны поддержать киевский режим, чтобы он оказался «в наилучшем положении для этих переговоров».

Сунак выразил надежду, что пришло время для «новой главы» в отношениях между Великобританией и Францией и что «общий взгляд на войну на Украине» поможет углубить и укрепить двусторонние отношения между этими странами.

Однако, замечает портал Euractiv, нынешний британский премьер «гораздо более консервативен в своей риторике по отношению к Украине, чем Джонсон, которого любят в Киеве».

Это говорит о том, что Париж и Лондон под прикрытием «украинского камуфляжа» готовятся к каким-то иным прорывным решениям. Возможно, речь идет о возвращении Великобритании в европейскую семью. В последнее время звучат даже предположения о том, что британцы могут пойти на новый референдум с целью отмены Brexit.

Встреча в Елисейском дворце президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Риши Сунака © Rit Heize/Global Look Press

«Нам важно примириться с британцами, потому что мы похожи, — заявляет французская радиостанция RTL. — Мы обе — бывшие империи, ностальгирующие по утраченному величию. У нас обоих есть остатки власти, глобальная дипломатия и военные силы, мы претендуем на то, чтобы к нам прислушивался весь мир. В то время, когда отношения с Германией ослабевают практически по каждому направлению, когда война на Украине вновь разжигает геополитическую пропасть между Западом и остальным миром, очень важно не позволить Ла-Маншу слишком расшириться».

Лондон и Париж, две ядерные державы, таким образом, делают заявку на геополитический выигрыш в Европе и расширение влияния новой Антанты в остальном мире. Но если есть победители, то кто проигравший?

Публично в этой роли обозначается Германия, однако, судя по всему, главным лузером окажется Польша, которая слишком рано и поспешно уверила саму себя, что Вашингтон готов сделать ее «смотрящей» в Евросоюзе и за его восточными пределами.

«Интересное замечание о Польше от знакомого политика из Эстонии, — пишет в своем блоге преподаватель Варшавского университета Михал Садловский. — По его словам, сейчас наши позиции в Европе сильно выросли. Хотя в основе этого лежат и ошибки России, и героизм Украины. Вопрос в том, сможем ли мы сохранить укрепление своих позиций, если потенциально эти факторы, вызванные войной, исчезнут».

Действительно, динамика событий развивается не в пользу Варшавы.

Как замечает правительственный польский телеканал TVP, «энтузиазм американцев в отношении помощи Украине не так велик, как об этом можно было бы судить по речи в Варшаве и ежегодном обращении президента США Джо Байдена к Конгрессу, хотя и не так мал, как хотелось бы лидерам Франции и Германии». Но Париж и Берлин, «с другой стороны, стремятся как можно скорее закончить войну, независимо от того, чем это обернется для Украины, и вернуться к деловым отношениям с режимом Владимира Путина».

Президент США Джо Байден © Adam Schultz/White House/Global Look Press

Помимо того, после первоначального «сплочения» европейцев во время активной фазы украинского конфликта под нажимом американцев в Европе начинается процесс фрагментации с переходом к блоковому мышлению.

Франко-немецкая ось, с которой до сих пор воюет польская правящая партия «Право и Справедливость» (PiS), судя по всему, разрушается, но взамен ее создается более опасная для перспектив Варшавы на западном направлении англо-французская ось.

А в Центральной и Восточной Европе заявку на лидерство делает Будапешт, ставящий на Вену.

На днях венгерскую столицу посетил глава Австрийской партии свободы (FPÖ) Герберт Кикль, где он встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. В настоящее время FPÖ заручилась, по данным опросов, поддержкой 31% австрийцев и, скорее всего, после предстоящих досрочных выборов войдет в правящую коалицию с Австрийской народной партией (ÖVP).

По итогам переговоров с венгерским премьером председатель Австрийской партии свободы сообщил, что они оба выступают за немедленное прекращение украинского конфликта и мирные переговоры. Орбан и Кикль также прокомментировали антироссийские санкции ЕС, отмены которых добиваются: «Они привели к беспрецедентному росту цен по всей Европе. С установлением мира и отменой этих ненужных санкций инфляция также немедленно снизится».

Как отмечает в этой связи журнал Myśl Polska, «деятельность Орбана в треугольнике Будапешт — Белград — Вена подтверждает вывод о том, что в венгерской политике «Вышеградская четверка», включая Польшу с ее авантюрной восточной политикой, больше не является главной точкой отсчета. Орбан надеется, что после выборов в Словакии также к его тройке присоединится и Братислава».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Kay Nietfeld/Global Look Press

Англо-французский и австро-венгерский альянсы обрекают Варшаву, вопреки всей ее нынешней антинемецкой пропаганде, на парадоксальный союз с Берлином.

При этом германская анаконда будет душить Польшу как с Запада, так и с Востока. Как сообщает бундесвер, «в настоящее время на всех транспортных путях в Германии и в Польше, Словакии и других соседних странах осуществляется больше военных передвижений, чем до начала войны России против Украины». Немецкая военная машина продвигается на Восток, сосредотачиваясь в Прибалтике. Вслед за армией, очевидно, будут подтягиваться и политики.

Такая концентрация Берлина на восточном направлении станет ограничивающим фактором для польской внешней политики. Опытные дипломаты в этой ситуации попытались бы сыграть на противоречиях создающихся европейских блоков, но это не про Варшаву.

Польша продолжит подпитывать себя иллюзиями как о «главном американском союзнике» в Европе. Однако это приведет ее к очередной катастрофе.