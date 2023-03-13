Генпрокурор Польши шокировал журналистов, придя на пресс-конференцию с пистолетом

Варшава, , 22:55 — REGNUM Пистолет за поясом у генерального прокурора, министра юстиции Польши Збигнева Зёбро вызвал вопросы у представителей СМИ. Оружие чиновник принёс на пресс-конференцию, сообщила газета Super Express.

Збигнев Зёбро

Мероприятие проходило на угледобывающей шахте «Белхатув». Журналисты увидели пистолет за поясом у Зёбро, когда полу его пиджака задрало ветром. Генпрокурор заверил, что носит с собой оружие законно и использует его для того, чтобы стрелять в тире по выходным.

«Согласно правилам, я не мог оставить пистолет в машине. Я рекомендую стрелять, это очень хорошо расслабляет», — сказал Зёбро представителям СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года министр юстиции Польши предложил правительству республики прекратить отчисления в бюджет ЕС, если спор вокруг верховенства права вновь обострится. По его словам, Варшава также должна начать использовать право вето, например, в области климатической политики.