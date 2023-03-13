Президент США Байден намерен поговорить по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином

Вашингтон, , 22:53 — REGNUM Американский лидер Джо Байден в ближайшее время планирует провести телефонный разговор с председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом заявил помощник по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан.

Телефон Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Точную дату разговора назвать в Белом доме не могут, но отметили, что он состоится «в скором будущем».

«Президент Байден ранее заявлял, что готов провести телефонный разговор с председателем КНР», — сказал Салливан в ходе брифинга.

Как сообщало ИА REGNUM, Си Цзиньпин намерен посетить Москву 20–27 марта.