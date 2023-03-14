Причастность Украины к терактам в ПМР и попытке переворота в Беларуси, а также откровения секретаря СНБО Украины говорят в пользу того, что и в Грузии украинские спецслужбы могли проводить операции, направленные против России.

Анатолий Савенко, , 09:22 — REGNUM Владимир Зеленский не только спровоцировал протесты в Тбилиси, но и готовил в Грузии открытие «второго фронта» против России. Причём загодя, ещё 2021-м. Самое удивительное, что слышим мы это не от записных российских пропагандистов, а из уст премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Киевский террористичекий режим Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«У нас была об этом информация, в том числе и я знал от наших коллег, партнеров. Когда Саакашвили прибыл в Грузию? Первого октября [2021 года — ИА Регнум]. Саакашвили заслали организованно, главная цель была устроить здесь переворот и включить страну в войну в нужное время. Мы сегодня в этом не сомневаемся».

Известно, люди в Грузии горячие, порой несдержанные. К тому же там только-только завершились протесты против закона об иноагентах. Закон отозвали, но ещё непонятно, не снесут ли и правительство вслед за ним. Так что все на нервах.

Но есть одно обстоятельство, которое мешает списать всё только на горячий южный темперамент. Берём вторую цитату и сравниваем.

«Аппарат СНБО начал готовиться к этим процессам [обострение конфликта с РФ — ИА Регнум] после декабря 2019 года, после посещения президентом нашей страны Парижа. Если бы мы не готовились, то того результата, который есть, мы бы точно с вами не имели». Сказано всего на неделю раньше, чем Гарибашвили. Украинским официальным лицом — секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов © Anatolii Siryk/Global Look Press

Конечно, Данилов ничего не говорит о том, что именно украинские власти заслали Саакашвили в Грузию. Возможно, действительно не засылали: пан Михеил политик опытный. Если он и получает указания, то не от постсоветских прокладок, а напрямую из Вашингтона.

Важнее другое: факт планирования и осуществления действий, направленных на нанесение урона Российской Федерации, признан Украиной на официальном уровне. А там — чем чёрт не шутит. Учитывая, как сейчас Украина бьётся за своего экс-губернатора Одесской области, не исключено, что команда Зеленского действительно содействовала его засылке в Грузию.

Тем более, что тема имеет свою историю.

На самом деле Гарибашвили говорит об этом уже давно. Месяц назад, ещё до протестов, он уже выдвигал аналогичное обвинение в адрес Украины.

В сентября 2022 года власти Грузии после очередного приступа «второго фронта» у украинских политиков даже предложили провести в Грузии плебисцит по этому вопросу. А впервые Ираклий Гарибашвили высказывался на эту тему ещё в апреле 2022 года.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили © Radek Pietruszka/ЕРА/ТАСС

И для этого у него действительно были основания, учитывая, что в марте 2022 года тот же Данилов рубил напрямую:

«Украине очень бы помогло, если бы сегодня Молдова и Грузия начали предпринимать активные шаги по возвращению своих территорий, которые оккупировала Россия».

Грузия с Молдовой не начали, поэтому начала Украина.

По крайней мере следы терактов в ПМР в конце апреля 2022 года, по словам МВД Приднестровья, вели на Украину. Да и в марте 2023 года, судя по всему, ведут туда же.

Во всех этих событиях немудрено запутаться. Вот только что начинали с Грузии, а уже пошла Молдова, даты туда-сюда прыгают. Но держать всё это в порядке совсем несложно. Достаточно помнить прошлогоднюю цитату Данилова: Украине бы очень помогло, если бы Молдова и Грузия… и далее по тексту.

А потом события нанизываются на эту цитату как бусины.

В Молдове вот уже год как неспокойно. Теперь вот ловят каких-то российских агентов влияния, обвиняют Россию в подготовке переворота, граждане выходят на митинги с лозунгами «Мы не хотим войны».

Участники акции протеста у здания парламента Грузии на проспекте Руставели в центре Тбилиси © Sputnik/РИА Новости

В Грузии примерно так же, но с поправками на местную специфику. Иностранных агентов там не ловят, они сами выходят на улицы бороться за своё право работать на заграницу. И на митинги эти граждане как раз выходят за войну. Но правительство, которое выражает мнение молчаливого большинства, активно войны не хочет и демонстрирует остатки (зачатки?) суверенитета.

Почему в обеих республиках неспокойно?

Потому что Киев ещё год назад обозначил свой интерес: Украине выгодно, чтобы в Грузии и Молдове полыхнуло. Так же, как был выгоден майдан в Белоруссии в 2020-м.

Над Украиной и её спецслужбами можно потешаться (хотя кажется за год зубоскальства поубавилось), но провокация с «вагнеровцами» в 2020-м им почти удалась, сорвавшись по чистой случайности.

Хотя это не единственный эпизод, к которому тогда приложила руку Украина.

»…Среди стран, активно пытающихся влиять на ситуацию в Беларуси, мы видим и такие, которые никак не ассоциируются со словом «влиятельность». Более того, их (страны Балтии, Украину, Польшу) и самих более привычно видеть в роли марионеток, а отнюдь не кукловодов», — говорится в исследовании центра «СОНАР 2050», посвящённом источникам финансирования неудавшегося минского майдана.

Причастность Украины к терактам в ПМР и попытке переворота в Беларуси, а также откровения секретаря СНБО Украины говорят в пользу того, что и в Грузии украинские спецслужбы могли проводить операции, направленные против России.

А уж была ли это засылка Саакашвили в трейлере с сухим молоком или иные действия — вопрос второстепенный.