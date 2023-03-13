Вашингтон, 13 марта, 2023, 22:40 — ИА Регнум. Экс-советник американского лидера Дональда Трампа Джон Болтон считает, что политика нынешнего президента Джо Байдена ставит под угрозу безопасность страны — Китай, Россия и Иран укрепляют отношения и наращивают вооружение. Об этом Болтон заявил 13 марта в эфире радиостанции WABC.

Gage Skidmore Джон Болтон

По словам политика, Байден мало выделяет средств «на модернизацию армии, и американцам это здорово аукнется, если они не предпримут необходимые меры».

«Мы должны взять себя в руки, иначе дальше будет только хуже», — предупредил Болтон.

Он также напомнил про ещё один промах действующего президента — вывод войск из Афганистана, который «нанёс страшный удар по интересам США».

Как сообщало ИА REGNUM, американская элита, вероятно, сходит с ума на почве ядерного оружия, считает член Совфеда Алексей Пушков.