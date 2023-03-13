Белый дом призвал Си Цзиньпина ознакомиться с позицией Киева через прямой контакт с Зеленским

Вашингтон, , 22:28 — REGNUM Необходим прямой контакт между председателем КНР Си Цзинпином и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил помощник американского лидера Джейк Салливан, курирующий вопросы национальной безопасности США.

Джейк Салливан

Он рассказал журналистам, что представители Белого дома убеждали руководство Китая в необходимости ознакомиться с позицией Украины непосредственно через президента страны Зеленского. В администрации президента Штатов отметили, что пока в Пекине прислушиваются только к мнению России по конфликту.

«Поэтому мы в действительности убеждали Пекин, чтобы такой контакт состоялся. Мы делали это как в публичном, так и в частном порядке», — сказал Салливан.

Он не подтвердил ранее опубликованную The Wall Street Journal информацию о намерении Си Цзиньпина пообщаться с Зеленским посредством онлайн-переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Москвой и Пекином вышли на беспрецедентно высокий уровень, ранее заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его мнению, российско-китайские отношения стали несущей опорой глобальной стабильности в условиях усиливающейся геополитической напряжённости в мире.