Вашингтон, 13 марта 2023, 22:28 — REGNUM Необходим прямой контакт между председателем КНР Си Цзинпином и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил помощник американского лидера Джейк Салливан, курирующий вопросы национальной безопасности США.

Джейк Салливан
Джейк Салливан

Он рассказал журналистам, что представители Белого дома убеждали руководство Китая в необходимости ознакомиться с позицией Украины непосредственно через президента страны Зеленского. В администрации президента Штатов отметили, что пока в Пекине прислушиваются только к мнению России по конфликту.

«Поэтому мы в действительности убеждали Пекин, чтобы такой контакт состоялся. Мы делали это как в публичном, так и в частном порядке», — сказал Салливан.

Он не подтвердил ранее опубликованную The Wall Street Journal информацию о намерении Си Цзиньпина пообщаться с Зеленским посредством онлайн-переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Москвой и Пекином вышли на беспрецедентно высокий уровень, ранее заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. По его мнению, российско-китайские отношения стали несущей опорой глобальной стабильности в условиях усиливающейся геополитической напряжённости в мире.