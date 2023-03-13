Москва, 13 марта, 2023, 22:09 — ИА Регнум. Совету Безопасности ООН необходимо срочно принять резолюцию об учреждении комиссии с целью выяснения всех обстоятельств диверсий на «Северных потоках» для предотвращения повторения подобного в будущем, заявила 13 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

По её словам, в ведомстве обратили внимание на информацию о том, что в ходе обследования с разрешения датских властей компанией «Нордстрим АГ» одной из ниток трубопровода на расстоянии 30 километров от места взрыва был обнаружен «предмет», не являющийся частью конструкции «Северного потока», который может представлять собой элемент взрывного устройства.

Обнаружение «находки» подчёркивает острую необходимость срочного принятия Совбезом ООН резолюции об учреждении соответствующей комиссии, заявила Захарова.

«Уход стран «коллективного Запада» от конструктивной работы над проектом резолюции, учитывая их отказ допустить Россию к расследованию, станет свидетельством намеренно создаваемых препятствий в установлении истины», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврокомиссии заявили, что власти европейских стран продолжают проводить «расследования» взрывов на «Северных потоках». Новых данных у Еврокомиссии нет, а делать выводы на основании газетных публикаций в ЕК не будут, отметил представитель комиссии.