Москва, 14 марта, 2023, 10:14 — ИА Регнум. В 2022 году фабрика «8 Марта» начала производство мягкой мебели из специальных материалов для медицинских учреждений, и к концу года компания поставила в столичные клиники около 160 единиц продукции, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы К концу 2022 года мебельная фабрика «8 Марта» поставила в московские клиники около 160 единиц продукции

«Продуктовая линейка включает в себя две модели — кресло-кровать и диван-кровать. Мебель имеет высокую износостойкость и полностью соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам: покрытие легко подвергается санитарной обработке дезинфицирующими средствами», — подчеркнул Владислав Овчинский. Он добавил, что компания выбирала обивку, которая не только удовлетворяет всем требованиям медицинских учреждений, но и подходит по цвету и свойствам.

Как рассказал коммерческий директор фабрики Олег Билич, все модели прошли проверку временем. «Вот уже более 25 лет фабрика «8 Марта» выпускает и поставляет свою продукцию в дома наших покупателей. Предложения на поставку мы формируем по мере поступления. На данный момент в производстве находится очередная партия кресел-кроватей из 120 штук», — уточнил он.

Для предприятий, размещающих свое производство в Москве, действует система поддержки со стороны города. Например, сегодня предприятия могут воспользоваться более 20 инструментами, в том числе субсидиями и целевыми займами.