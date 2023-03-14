Москва, , 08:15 — REGNUM Московские промышленные компании в 2023 году смогут принять участие в более чем 13 международных бизнес-миссиях. Мероприятия организовывает центр «Моспром». Компании в очном и онлайн формате встретятся с зарубежными партнерами для переговоров, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Моспром» проведет более 13 международных бизнес-миссий Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«В рамках байерской программы пройдут переговоры с закупщиками и дистрибьюторами из Египта, Саудовской Аравии, Вьетнама, ЮАР и других стран. Кроме того, у компаний появится возможность презентовать продукцию на новых рынках: в Сенегале, Малайзии и на Филиппинах. Всего будет проведено свыше тысячи переговоров», — рассказал Владислав Овчинский.

На май и июнь запланированы три мероприятия. Бизнес-миссии в Индию и Азербайджан проведут для производителей продуктов питания и напитков, а для компаний промышленного сектора организуют онлайн-переговоры с партнерами из стран Юго-Восточной Азии. Помимо этого, запланированы также встречи с представителями Белорусии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Филиппин для предприятий промышленного и агропромышленного секторов.

Осенью пройдут бизнес-миссии для производителей промышленного оборудования и две для компаний АПК с байерами из стран Латинской Америки, Египта, Сенегала, Азербайджана, Саудовской Аравии, Вьетнама и ЮАР.

Центр «Моспром» подведомственен Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы. В задачи центра входит индивидуальная поддержка экспортеров, анализ потенциальных рынков, а также определение наиболее эффективной стратегии выхода на новые рынки. В 2022 году, в том числе за счет оказанной поддержки АНО «Моспром», московские производители переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ.