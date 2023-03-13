Берлин, 13 марта, 2023, 21:49 — ИА Регнум. В Германии завершилась подготовка украинских военнослужащих, которые осваивали танки Leopard. Об этом 13 марта сообщает немецкое агентство DPA.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

В публикации говорится, что «украинские солдаты готовы к применению основного боевого танка Leopard 2 после нескольких недель интенсивной подготовки в Германии».

По информации агентства, на военном полигоне Берген в Нижней Саксонии украинцы отрабатывали атаку и отступление в условиях боевой стрельбы, применяя танки Leopard 2. В ходе учений уничтожено до 85% целей, немецкие инструкторы оценили этот результат как очень хороший.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам командующего тренировочной миссией ЕС, французского вице-адмирала Эрве Блежана, всего за время спецоперации в странах Европы прошли обучение 10 тыс. военных с Украины.

В первой половине февраля украинские военнослужащие приступили к обучению управлению немецкими танками Leopard 2 в рамках тренировочной миссии Евросоюза. Подготовка военных должна была занять около шести недель.