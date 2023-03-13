США, Великобритания и Австралия намерены разработать новую подлодку с ядерной установкой

Вашингтон, , 21:42 — REGNUM США, Великобритания и Австралия в рамках «оборонного» союза AUKUS планируют разработать новую подводную лодку с ядерной установкой, сообщили 13 марта на брифинге в администрации США.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

Подлодка будет также оснащена и конвенциональным оружием, отметил представитель Белого дома.

Как сообщалось ранее, министерство обороны США намерено закупить в 2024 году 24 гиперзвуковые ракеты — это следует из опубликованных 13 марта документов о проекте бюджета Пентагона на будущий финансовый год.