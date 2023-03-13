Министр экономики Сербии призвал быстрее ввести санкции против России
Белград, 13 марта 2023, 21:31 — REGNUM Сербия должна как можно быстрее ввести санкции против России, заявил 13 марта министр экономики страны Раде Башта.
Он отметил, что Белград находится «под огромным давлением» со стороны Запада из-за того, что не присоединяется к санкциям.
Конфликт на Украине может продлиться еще долго, а указанное «давление» очень вредит экономике Сербии, заявил Башта.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что западные политики требуют от него ввести санкции против России и признать Косово и угрожают в случае отказа прекратить поддержку страны.
В вопросе о введении антироссийских санкций Белград будет руководствоваться «интересами Сербии», отмечал также Вучич.