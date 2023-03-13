Замглавы МИД России допустил продление зерновой сделки на 60 дней
Москва, 13 марта 2023, 21:12 — REGNUM Россия не возражает против продления зерновой сделки, но только на 60 дней (вместо 180), заявил 13 марта заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.
Срок действия сделки истекает 18 марта.
Свою дальнейшую позицию Москва определит, оценив, в какой степени реализуются обязательства западных стран по снятию барьеров на поставки российской продукции, добавил Вершинин.
Речь идет в том числе о таких все еще существующих, вопреки обещаниям, барьерам, как вопросы проведения банковских платежей, вопросы логистики и страховки, отметил он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в то время как Россия выполняет свою часть сделки, российский сельхозэкспорт продолжает блокироваться в результате западных односторонних санкций.