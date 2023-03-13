Россия не возражает против продления зерновой сделки на 60 дней

Москва, , 21:12 — REGNUM Россия не возражает против продления зерновой сделки, но только на 60 дней (вместо 180), заявил 13 марта заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

Сергей Вершинин © Сергей Пятаков/ РИА Новости

Срок действия сделки истекает 18 марта.

Свою дальнейшую позицию Москва определит, оценив, в какой степени реализуются обязательства западных стран по снятию барьеров на поставки российской продукции, добавил Вершинин.

Речь идет в том числе о таких все еще существующих, вопреки обещаниям, барьерам, как вопросы проведения банковских платежей, вопросы логистики и страховки, отметил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в то время как Россия выполняет свою часть сделки, российский сельхозэкспорт продолжает блокироваться в результате западных односторонних санкций.