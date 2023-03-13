Сборная России может принять участие в чемпионате футбольной ассоциации Центральной Азии

Москва, , 20:59 — REGNUM Сборная России по футболу в июне 2023 года примет участие в первом чемпионате футбольной ассоциации Центральной Азии, передает 13 марта ТАСС со ссылкой на федерацию футбола Таджикистана.

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

Турнир пройдет с 9 по 21 июня. В нем также примут участие команды Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил РИА Новости, что не осведомлен об участии команды в этом турнире.

«Спорт-кспресс» со ссылкой на осведомленные источники в Российском футбольном союзе сообщил, что возможность участия в турнире обсуждается, но решение пока не принято.

Европейская футбольная ассоциацимя в 2022 году по политическим причинам запретила клубам и сборным России участвовать в континентальных турнирах.