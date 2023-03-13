В Одессе демонтируют доску в честь русского полководца Суворова

Одесса, Украина, , 20:56 — REGNUM Власти Одессы намерены демонтировать установленную на одной из центральных улиц города мемориальную доску в честь русского полководца Александра Суворова, сообщают 13 марта местные СМИ.

Одесса Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Ещё на одного Суворова меньше: на Приморской демонтируют табличку русскому военачальнику», — говорится в публикации.

Напомним, 5 января 2023 года монумент, возведённый в память о русском полководце Александре Суворове, снесли в украинском городе Николаеве. В Одессе и Измаиле также ранее убрали памятники Суворову. В Николаеве монумент оскверняли перед тем, как он был снесён.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации, после этого борьба с советскими и российскими памятниками усилилась и ускорилась.

К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тыс. памятников, в том числе памятники Александру Пушкину, Александру Суворову. Также были изменены названия более 900 населённых пунктов и около 50 тыс. улиц.