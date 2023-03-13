Список стран, которые готовы присоединиться к антироссийским санкциям, может пополниться пока что дружественной нам Индией. Давление США на Нью-Дели продолжает расти, как и сомнения в надежности этого восточного партнера. Сможет ли Индия выстоять под напором недружественных государств и предпочесть свои собственные интересы западным?

Иван Журенков., , 23:21 — REGNUM Индия решила, что не будет нарушать антироссийские санкции, которые в числе прочего предполагают сохранение потолка цен на российскую нефть на уровне в 60 долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве Индии.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

В сообщении говорится, что индийские чиновники уже призвали национальных трейдеров и банкиров соблюдать введенные ограничения. Соответствующее решение в Нью-Дели приняли после министерского заседания, прошедшего в начале марта 2023 года, по данным Bloomberg.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), Индия в 2022 году оказалась главным покупателем российской нефти, которая поставляется по морю. Россия впервые вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии в подсчёте за последний год. Товарооборот двух держав увеличился более чем в три раза, с 13,1 млрд до 39,8 млрд долларов.

Столь бурное развитие экономических отношений дало повод некоторым западным аналитикам в очередной раз задуматься о завершающемся господстве американского доллара. Что касается попыток Запада переманить Индию на свою сторону, то они пока терпят фиаско.

В Москве информацию Bloomberg о готовности Индии согласиться с «нефтяным потолком» восприняли сдержанно. «У нас есть определенные принятые решения на этот счет, решения, принятые президентом РФ и оформленные соответствующими документами. Будем из них исходить», — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва ориентируется не на сообщения прессы, а на данные от контрагентов в Индии.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Зачем Индия могла вбросить сообщение о своем «согласии»

«Индия публично ни о чем не заявляла, пока речь идет об анонимных заявлениях источников Bloomberg. Такое происходит уже не первый раз», — сказал ИА REGNUM Алексей Куприянов, руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН. По мнению эксперта, «скорее всего, это контролируемые утечки, когда в англоязычную прессу сливается информация, которая призвана успокоить определенных реципиентов на Западе». Одна из целей Нью-Дели — сообщить о том, что Индия не собирается нарушать санкции, введенные против России.

Но на деле индийцы руководствуются сугубо деловой логикой и исходят из собственных интересов, подчеркнул Куприянов. «Если не будет подобающего дисконта и российская нефть сильно подорожает, то они просто перестанут ее покупать, — пояснил эксперт. — Но у Нью-Дели нет необходимости ссориться с нами. Индию вполне устраивает российская дешевая нефть».

В предыдущие годы экономика Индии очень слабо зависела от России, и рост товарооборота двух стран укладывался в общий рост инфляции. Сейчас же товарооборот резко вырос, что создает для индийской экономики совершенно новую картину, отмечает Куприянов. Индийская экономика, как полагает эксперт, будет разгоняться за счет дешевой нефти. Прежде всего речь идет о промышленном производстве.

«Индия — это очень крупный торговый хаб, через который можно выкачивать и западные технологии, и западные инвестиции. Это страна с пятой по ВВП экономикой мира, которая может заместить нам какие-то позиции, которые мы потеряли на Западе», — также добавил Куприянов.

Сам по себе «потолок» не страшен

Даже если допустить, что правительство Индии могло давать какие-то рекомендации по поводу соблюдения «нефтяного потолка», последнее слово — за частным бизнесом, ведь партнеры России в Индии — коммерческие фирмы, которые закупают и перерабатывают нефть. На это ИА REGNUM указал Станислав Ткаченко, эксперт клуба «Валдай», профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ.

Надо также учесть, что сам по себе «нефтяной потолок» не представляет угрозы для наших интересов, отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Финансовый аналитик Игорь Юшков. Цитата из видео с канала: Александр Веккер.

«В разъясняющих документах отдельно прописывалось, что если нефть дошла до конечного потребителя, то ее можно приобретать по любым ценам. На такого покупателя не будут налагать никаких ограничений и вторичных санкций, — пояснил Юшков ИА REGNUM. — То есть покупатель может приобретать российскую нефть по любым ценам. И ему ничего за это не будет».

«Потолок цен — это не про покупку, а про перевозку. То есть нельзя перевозить российскую нефть, если она стоит выше 60 долларов за баррель, и нельзя страховать такую перевозку морским транспортом», — напомнил аналитик. Поэтому если бы Индия присоединялась к потолку цен, то, по сути, она бы запретила своим индийским судовладельческим и страховым компаниям оказывать услуги по перевозке и страхованию — если нефть, заливаемая в танкер, стоит больше 60 долларов за баррель.

Но индийские компании не занимаются перевозкой нефти из РФ, напомнил Юшков. «Нашу нефть транспортируют либо российские компании, либо так называемый «сумеречный флот», который зарегистрирован во всяких офшорах», — указал эксперт.

Чем опасен западный прессинг

«Да, действительно, американцы сильно давят на Индию, но не с тем, чтобы она прекратила закупку российской нефти, — продолжает Юшков. — Сам смысл потолка цены состоит в том, чтобы Россия могла свободно экспортировать свою нефть, насыщать ею мировые рынки, чтобы не было дефицита, но при этом не надо сокращать скидку на российскую нефть. США хотят, чтобы Индия требовала от России большой дисконт, чтобы Россия не могла зарабатывать.

По плану американцев, Россия должна много экспортировать, но мало зарабатывать.

Насколько им удастся это сделать — большой вопрос. В портах отгрузки российская нефть торгуется выше потолка цены».

Заявления индийских властей пока не повлияют на работу российских нефтяных компаний и нефтегазовые доходы бюджета. Сейчас Индия покупает российскую нефть по цене ниже установленного потолка, отметил Вадим Понкратов, эксперт в области управления нефтегазовыми доходами бюджета, директор центра финансовой политики Финансового университета при правительстве. «Но это серьёзный сигнал как для сырьевых рынков, так и для политического истеблишмента развивающихся стран», — уточнил Понкратов.

Вадим Понкратов. fa.ru

«Многие развивающиеся страны изучают действия Индии как первой страны в мире по численности населения и шестой по номинальному ВВП, — отметил эксперт. — Поэтому такой шаг индийских властей может нанести серьезный репутационный урон России на внешнеполитической арене. Кроме того, такой поступок одной из ведущих экономик будет свидетельствовать о ее неспособности проводить суверенную экономическую политику».

Также, как отметил Понкратов, Индия является одним из основных покупателей продукции российского ВПК, и, стало быть, дальнейшее давление на Нью-Дели США и страны G7 будут оказывать уже в сфере закупок вооружений и продукции двойного назначения.

Если информация Bloomberg всё-таки подтвердится, это очень плохая новость, соглашается Ткаченко. «Фактически это проверка на суверенитет отдельных государств. Если даже Индия поддается такому давлению, то другие страны тоже будут смотреть на ситуацию более внимательно, — пояснил политолог. — Прежде всего, это касается государств Востока. Конечно, если Индия встанет по стойке «смирно», для нас это будет означать закрытие существенной доли рынка сбыта».

Западный прессинг нарастает. Практически постоянно, на всех встречах, на всех крупных форумах, индийские политические и бизнес-элиты находятся под западным давлением, отметил Куприянов.

«Индийцы выработали свою линию защиты и пока этому давлению подчиняться не намерены. И для того, чтобы Индия резко перешла в западный лагерь, должно произойти что-то капитальное. Пока американцы боятся давить на Индию сильнее, потому что есть риск лишиться перспективного партнера, противовеса Китаю и так далее», — добавил эксперт.