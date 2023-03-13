Главы МИД России и Никарагуа обсудили сотрудничество в торгово-экономической сфере

Москва, , 20:43 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с коллегой из Никарагуа Денисом Монкадой. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

Сергей Лавров Иван Шилов, ИА REGNUM

Стороны «сверили часы» по актуальным вопросам развития двустороннего стратегического партнёрства, в том числе в торгово-экономической сфере. Министры выразили обоюдную настроенность на углубление сотрудничества по приоритетным направлениям.

Также главы ведомств отметили схожие позиции в поддержку целей Устава ООН, принципиальное неприятие применения противоречащих нормам международного права односторонних санкций, важность защиты суверенитета стран и невмешательства в их внутренние дела.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе никарагуанской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в связи с годовщиной начала Россией спецоперации на Украине Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию. Её одобрило 141 государство. Китай воздержался. Антироссийское решение не поддержали Белоруссия, Сирия, Северная Корея, Никарагуа, Эритрея.