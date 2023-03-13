Москва, 13 марта, 2023, 20:31 — ИА Регнум. В Госдуму 13 марта внесли законопроект о поэтапном повышении границ призывного возраста, документ был опубликован в электронной базе парламента.

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Минимальный возраст призыва на срочную службу предлагается в период с 2024 по 2026 году повысить до 21 года, максимальный установить на отметке в 30 лет.

Поправки внесены для гарантированного получения гражданами среднего, профессионального и высшего образования, сказано в пояснительной записке.

Авторы документа отметили, что граждане, желающие добровольно отправиться в армию в 18 лет, смогут по-прежнему это сделать.

В случае принятия проекта закон вступит в силу с 2024 года.