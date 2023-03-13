Киев, 13 марта, 2023, 20:29 — ИА Регнум. Монахи Киево-Печерской лавры не готовы выполнить предписание и покинуть монастырь по требованию музея-заповедника, находящегося в ведении минкультуры Украины, сообщил 13 марта настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел.

СТОЛИЧНЫЙ БЛАГОВЕСТНИК Митрополит Павел (Лебедь) в храме в честь Рождества Христова в районе Оболонь в Киеве.

В видеозаписи, размещённой на портале YouTube, наместник заявил, что монахи не против всех законных действий, но противозаконных быть не должно.

«Мы граждане своей страны, мы люди, которые тут живут с 1988 года, у многих из нас нет другого места, кроме этого», — сказал настоятель Киево-Печерской лавры.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство национального заповедника «Киево-Печерская лавра» направило расположенному там монастырю Украинской православной церкви предписание покинуть занятые здания и напомнило о расторжении договора с 29 марта 2023 года. Поводом для этого стали обвинения в нарушениях пользования госимуществом, которые якобы были выявлены. От монастыря потребовали предоставить двух-трёх человек для создания комиссии приема-передачи имущества.

На территорию Киево-Печерской лавры 13 марта без предупреждения и документов прибыла комиссия для проведения ревизии. Митрополит Винницкий и Барский Варсонофий вместе с владыкой Павлом записали обращение о нарушении юридических процедур, а также призыв к верующим к усиленной молитве и стоянию за общую святыню, которую незаконно хотят забрать у монахов лавры.