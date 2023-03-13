Губернатор Белгородской области сообщил о повреждении пяти домов в приграничном селе из-за обстрела

Белгород, , 20:05 — REGNUM ВСУ 13 марта обстреляли село Теребрено Краснояружского района Белгородской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Выбиты стекла и посечены фасады в пяти частных домах, кроме того, осколками были повреждены две машины.

Оперативные службы проводят подомовой обход территории, добавил губернатор.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет России начал расследование атаки ВСУ на Белгород, в ходе которой система ПВО сбила четыре ракеты.