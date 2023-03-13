При обстреле села в Белгородской области повреждены пять домов
Губернатор Белгородской области сообщил о повреждении пяти домов в приграничном селе из-за обстрела
Белгород, 13 марта, 2023, 20:05 — ИА Регнум. ВСУ 13 марта обстреляли село Теребрено Краснояружского района Белгородской области, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Иван Шилов ИА REGNUM
ВСУ
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Выбиты стекла и посечены фасады в пяти частных домах, кроме того, осколками были повреждены две машины.
Оперативные службы проводят подомовой обход территории, добавил губернатор.
Как сообщалось ранее, Следственный комитет России начал расследование атаки ВСУ на Белгород, в ходе которой система ПВО сбила четыре ракеты.