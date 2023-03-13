Мишустин в годовщину смерти Жириновского примет участие в открытии памятника на его могиле

Москва, , 20:12 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин в годовщину смерти бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского посетит его могилу на Новодевичьем кладбище и примет участие в открытии памятника. Об этом премьер-министр сообщил 13 марта в ходе встречи с членами фракции ЛДПР.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы помним очень много из того, что он сделал, о чем он говорил. И абсолютно точно я приеду почтить его память — вне зависимости от того, получится ли 6-го апреля. Мы постараемся это сделать», — сказал Мишустин.

Действующий лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в годовщину смерти Жириновского по всей стране пройдут памятные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни после тяжёлой и продолжительной болезни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл отпевание политика в храме Христа Спасителя, церемонию прощания с Жириновским посетил президент России Владимир Путин.