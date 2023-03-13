Бразильский футболист «Краснодара» Кади Боржес может выступать за Польшу под фамилией Малиновский

Москва, , 19:52 — REGNUM Бразильский полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Кади Боржес может получить польское гражданство и выступать за сборную этой страны под фамилией Малиновский. Об этом 13 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

Кади Боржес. FraserBogs

По словам агента игрока Хелсио Роберто Алиска, Боржес пойти по стопам двух других выступавших за «Краснодара» бразильцев — Ари и Жоазиньо — и получить гражданство России.

«Мы также рассматриваем получение польского гражданства. У Кади есть корни в Польше», — сказал агент.

Он добавил, что если его однажды вызовут в сборную Польши, то он будет выступать под фамилией своего польского дедушки — Малиновский. По его словам, процесс получения польского паспорта для Боржеса приостановлен.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2023 года Боржес перешёл в «Краснодар» из азербайджанского клуба «Карабах».