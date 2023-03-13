Саакашвили пообещал Зеленскому полную поддержку после выхода из тюрьмы

Тбилиси, , 19:58 — REGNUM Полную поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому после выхода из тюрьмы пообещал бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили, переведённый в мае 2022 года на лечение в частную клинику.

Михаил Саакашвили Иван Шилов © ИА REGNUM

После прошедших в Тбилиси митингов Саакашвили в соцсети написал о желании помочь, иначе по возвращении в Киев он будет «полностью поглощен помощью Зеленскому и, возможно, даже у него не будет времени посмотреть в сторону Грузии».

«Сила в единстве и активности. Сейчас точно не время делать паузы, слава нашей молодёжи, слава всем смелым и бесстрашным патриотам», — заявил экс-президент Грузии.

При этом Саакашвили всё ещё ссылается на слабое самочувствие, несмотря на публикуемые посты.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что информация об отправке с Украины в Грузию бывших соратников Михаила Саакашвили для участия в протестах не соответствуют действительности.