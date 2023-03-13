Представитель дипломатии ЕС Стано: Молдавия столкнулась с гибридными атаками России

Брюссель, , 19:44 — REGNUM Евросоюз видит высокие риски для Молдавии со стороны России. В тоже время, в Европе «убеждены в способности Кишинёва противостоять этим угрозам и вызовам». Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Петер Стано Eeas.europa.eu

По его словам, Молдавия — одна из стран, испытавших негативное влияние от действий Москвы на территории Украины.

«В последние месяцы мы наблюдали увеличение действий России, направленных против Молдавии: иностранное вмешательство, дезинформация, гибридные атаки», — сказал Стано, уточнив, что цель этих действий — дестабилизировать ситуацию в стране и поставить под сомнение проевропейское правительство.

Он выразил уверенность, что Евросоюз продолжит поддерживать Кишинёв в укреплении его способности к «сопротивлению».

Как сообщало ИА REGNUM, начальника Главного инспектората полиции Молдавии Виорела Чернэуцяну заявил, что молдавской полицией была раскрыта «российская агентурная сеть», якобы осуществлявшая действия по дестабилизации страны.