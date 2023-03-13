Рогов: ректорам украинских вузов поручено отчислять студентов и передавать списки в военкоматы

Симферополь, , 19:36 — REGNUM Ректорам украинских вузов поручено отчислять студентов под надуманными предлогами и передавать списки в военкоматы. Об этом 13 марта сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

«Киевский режим начал скрытую принудительную мобилизацию студентов», — приводит слова Рогова РИА Новости.

Он добавил, что ректоры из четырёх регионов Украины сообщили ему, что получили телефонограммы, в которых им поручено в срочном порядке отчислять студентов по различным надуманным причинам.

По его словам, прежде всего, это должны быть учащиеся, у которых успеваемость чуть ниже средней. Речь идёт о десятках тысяч человек.

Рогов отметил, что списки таких студентов должны быть переданы сразу в военкомат, чтобы там могли их «схватить, призвать в армию и отправить на убой на фронт».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Харькове сотрудники военкомата пришли в ночной клуб для выдачи повесток.