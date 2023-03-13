Ватикан, 13 марта, 2023, 19:34 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск в десятую годовщину своего понтификата пожелал мира русскому народу, рассказал РИА Новости глава Всемирного союза староверов Леонид Севостьянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Франциск в своем письме к Севастьянову также поблагодарил всех, кто молится за него.

Как сообщалось ранее, Папа Римский заявил, что сможет принять приглашение властей Украины посетить Киев только в том случае, если в рамках той же поездки сможет попасть и в Москву.

Ранее Франциск также отмечал, что происходящее на Украине является не «войной России и Украины», а третьей мировой войной. Украина превратилась в поле боя, добавил он.