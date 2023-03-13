Лондон, 13 марта, 2023, 19:37 — ИА Регнум. Власти Великобритании одним из главных приоритетов внешней политики считают отражение «российской угрозы» якобы исходящую для европейской безопасности. Об этом говорится в обновлённой версии комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Соединённого Королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Риск эскалации сейчас выше, чем когда-либо на протяжении последних десятилетий, а растущее число современных систем вооружения было разработано, тестируется или встаёт на вооружение», — говорится в документе.

Подчёркивается, что переход к многополярному и оспариваемому миру произошёл быстрее, и оказался более окончательным, чем ожидалось, а ситуация повышенного риска и волатильности, вероятнее всего, продлится после 2030-х годов.

Приоритетом в сфере национальной безопасности и внешней политики Великобритании в краткосрочной и среднесрочной перспективе объявляется противодействие «угрозе», которую представляет Россия для безопасности Европы. В связи с этим «жизненно важно оказывать поддержку Украине и восстановить её суверенитет, не дать России получить стратегические преимущества от осуществлённого вторжения», отмечается в документе.

Целью Великобритании названо «сдерживание России и ограничение её возможности и желания подрывать международный порядок, безопасность Соединённого Королевства и Евро-Атлантического региона».

Лондон готов в ближайшее десятилетие сохранять лидирующие позиции в НАТО и подавать пример другим странам, наращивая военную поддержку ВСУ, сказано в документе. Британия выступит за повышение оборонных расходов стран НАТО, а заявит союзникам о желании увеличить размеры своего военного бюджета до 2,5% от ВВП страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании ранее заявили, что военные расходы в ближайшие два года «в свете конфликта на Украине» будут увеличены на 5 млрд фунтов стерлингов (6 млрд долларов).

В 2024 году расходы министерства обороны США на закупку боеприпасов вырастут на 12% в сравнении с 2023 годом.