Москва, 13 марта, 2023, 19:21 — ИА Регнум. В 2023 году Росавиация будет работать над возобновлением авиасообщения с рядом азиатских и африканских стран. Об этом 13 марта сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданские самолеты

В опубликованном на сайте Росавиации докладе главы ведомства Александра Нерадько говорится, что будет вестись работа над возобновлением полётов в Саудовскую Аравию, Вьетнам, Монголию и Южную Корею, а также над открытием авиасообщения с Мьянмой.

Кроме того, Росавиация прорабатывает с российскими авиакомпаниями возможность начала полётов в ЮАР, Эфиопию, Алжир и Тунис.

В докладе отмечается, что в 2023 году ожидается, что российские авиакомпании перевезут 101,2 млн человек. При этом уточняется, что такой показатель может быть достигнут в случае возобновления работы 11 аэропортов на юге России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Росавиация предложила перевозчикам организовать прямое воздушное сообщение с Непалом и странами Африки.