Администрация Байдена одобрила крупный проект по добыче нефти на Аляске

Вашингтон, , 19:21 — REGNUM Администрация американского президента Джо Байдена согласовала 13 марта масштабный проект по бурению нефтяных скважин в штате Аляска. В частности, одобрены работы на трёх из пяти буровых точек, следует из заявления МВД США.

Добыча нефти Иван Шилов © ИА REGNUM

«Решением отклоняются две из пяти буровых точек, предложенных ConocoPhillips, сокращая предусмотренные проектом буровые площадки на 40%», — сообщили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти США санкционировали разработку нефтедобычи в северо-западной части штата Аляска, проигнорировав отрицательное мнение защитников природы. Нефтяной проект компании ConocoPhillips предусматривает создание нефтяных скважин на трёх территориях Национального нефтяного заповедника, который является крупнейшей общественной территорией в США. Здесь запрещена добыча любых полезных ископаемых без согласия МВД США.

Экологи-активисты, выступающие против проекта, считают, что президент США Джо Байден, дав согласие на добычу нефти, грубо нарушил свои предвыборные обещания. Они утверждают, что нефтеразработки приведут к выбросу 280 млн тонн углекислого газа в атмосферу, что может привести к климатической катастрофе.