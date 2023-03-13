Вашингтон, 13 марта, 2023, 19:21 — ИА Регнум. Администрация американского президента Джо Байдена согласовала 13 марта масштабный проект по бурению нефтяных скважин в штате Аляска. В частности, одобрены работы на трёх из пяти буровых точек, следует из заявления МВД США.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

«Решением отклоняются две из пяти буровых точек, предложенных ConocoPhillips, сокращая предусмотренные проектом буровые площадки на 40%», — сообщили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти США санкционировали разработку нефтедобычи в северо-западной части штата Аляска, проигнорировав отрицательное мнение защитников природы. Нефтяной проект компании ConocoPhillips предусматривает создание нефтяных скважин на трёх территориях Национального нефтяного заповедника, который является крупнейшей общественной территорией в США. Здесь запрещена добыча любых полезных ископаемых без согласия МВД США.

Экологи-активисты, выступающие против проекта, считают, что президент США Джо Байден, дав согласие на добычу нефти, грубо нарушил свои предвыборные обещания. Они утверждают, что нефтеразработки приведут к выбросу 280 млн тонн углекислого газа в атмосферу, что может привести к климатической катастрофе.