В сети появились кадры возможного расстрела российского бойца, пленённого ВСУ

Киев, , 19:18 — REGNUM Российский военный попал в плен ВСУ, в дальнейшем его возможно расстреляли. Соответствующие видеокадры 13 марта опубликованы в телеграм-канале «Операция Z: Военкоры русской весны».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

На видео попали кадры, как украинские военные идут следом за танком и подходят к лежащему на земле российскому бойцу. Затем у солдата забирают оружие и требуют, чтобы он встал. Вскоре солдаты ВСУ выстрели, но непонятно куда (то ли по российскому военному, то ли для устрашения над головой). Противник назвал происходящее «взятием в плен».

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале бойцы российской армии уничтожили часть отряда ВСУ, военные которого жестоко казнили пленных ВС РФ в Макеевке в ноябре 2022 года.