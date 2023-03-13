Москва, 13 марта, 2023, 19:03 — ИА Регнум. В 2023 году весенний и осенний призывы в Вооружённые силы РФ пройдут по прежним правилам. Об этом 13 марта заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Mil.ru Андрей Картаполов

«Сейчас мы вместе с коллегами из Минобороны пришли к выводу, что лучше всего, чтобы он вступил в силу именно с 1 января 2024 года. В этом году призыв пройдет по прежним правилам», — приводит слова Картаполова ТАСС.

По его словам, в текущем году военные комиссариаты должны уточнить состав своего призывного ресурса, обновить списки, а также пригласить потенциальных срочников и сверить их данные.

Ранее Картаполов заявил, что Госдума может до конца нынешней весенней сессии принять законопроект о повышении призывного возраста до 21 года.