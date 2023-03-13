Bloomberg: ЕС не знает, какое количество боеприпасов сможет передать Киеву
Вашингтон, 13 марта, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Европейскому союзу пока неизвестно, какой объём запасов снарядов он может передать киевскому режиму. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Также неизвестно, говорится в информации, будет ли достаточно имеющихся сейчас в наличии боеприпасов для отправки Киеву. Агентство уточняет, что на следующей неделе Евросоюз намерен подписать совместный план закупок патронов для киевского режима, однако в настоящее время решение вопроса о предоставлении 155-мм снарядов зашло в тупик.
На прошлой неделе глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры обороны стран Евросоюза согласились с необходимостью срочных поставок Киеву артиллерийских боеприпасов из числа оставшихся на европейских складах запасов.