Вашингтон, 13 марта, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Европейскому союзу пока неизвестно, какой объём запасов снарядов он может передать киевскому режиму. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

Также неизвестно, говорится в информации, будет ли достаточно имеющихся сейчас в наличии боеприпасов для отправки Киеву. Агентство уточняет, что на следующей неделе Евросоюз намерен подписать совместный план закупок патронов для киевского режима, однако в настоящее время решение вопроса о предоставлении 155-мм снарядов зашло в тупик.

На прошлой неделе глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры обороны стран Евросоюза согласились с необходимостью срочных поставок Киеву артиллерийских боеприпасов из числа оставшихся на европейских складах запасов.