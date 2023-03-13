В Госдуме анонсировали возможное повышение призывного возраста в весеннюю сессию

Москва, , 18:47 — REGNUM Госдума может рассмотреть и принять законопроект о повышении призывного возраста до конца нынешней весенней сессии, заявил 13 марта РИА Новости глава комитета по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия»).

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, законопроект предполагает поэтапное повышение возраста призыва до 21 года. В 2024 году призывать будут граждан в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30 лет, в 2026 году — от 21 года до 30 лет.

При этом у граждан, которые захотят добровольно отправиться на службу по призыву начиная с 18 лет, такая возможность останется, заявили депутаты.